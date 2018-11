Embarazada busca a conductor de Uber que salvó su vida: "Si no notaba que iba mal, quizás hubiera muerto"

Una mujer identificada como Alejandra Ibáñez usó su cuenta de Facebook para buscar a un conductor de la aplicación Uber, quien reaccionó rápidamente para salvarle la vida ante un problema de salud.

En un mensaje en la red social, la persona -que está embarazada- contó que los primeros malestares los sintió luego de acariciar un conejo. Al inicio asoció todo a un ataque de asma, por lo que junto a su marido decidieron pedir un móvil para partir a un recinto asistencial.

"Al verme él (el chofer) dijo que su hijo tenía asma y que eso no era un ataque de asma. Aceleró y a medida que avanzaba pedía ayuda a otros conductores para que le permitieran avanzar haciéndoles notar que iba por una emergencia. Llegamos a la clínica Bicentenario, fue en muy poco tiempo", expresó.

Ibáñez agregó que "yo ya semi inconsciente, sólo sé que ingresaron de inmediato conmigo apretaron un timbre, entré a sala de reanimación y todos corrían alrededor mío, pero nuevamente perdí la conciencia. Al rato reaccioné porque celebraban y decían que ya había salido".

"El médico preguntó de dónde eramos, le dije de Maipú, de qué lugar? Volvió a preguntar, le dije de qué sector y dijo wowww qué lejos, le dije sí lo sé, tomamos un Uber y él notó que yo no estaba bien y voló con nosotros. El médico me dijo ese hombre merece 10 estrellas, demora 15 minutos más, tú y tu bebé llegan muertas", narró.

La mujer contó que finalmente se le diagnosticó un shock anafiláctico producido por la caspa del conejo, lo que le generó una insuficiencia respiratoria grave, la que pudo empeorar de no haber sido por el rápido viaje a la clínica.

"Sólo quiero agradecerle a él, porque si no hubiera notado que iba mal quizás me hubiera muerto... ojalá pudiera leerme y escribirme", escribió Ibáñez, quien agregó que ahora está "con mi bebé en el vientre, esperando que todo lo que pasó no haya afectado a su desarrollo normal".