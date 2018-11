Francisco Huenchumilla: "Ningún intendente va a resolver el problema de La Araucanía"

Francisco Huenchumilla, senador DC y ex intendente de La Araucanía se refirió al complejo escenario que hoy se vive en la zona en medio del caso de Camilo Catrillanca. En este sentido, el político insistió en que “ningún intendente va a resolver el problema de La Araucanía porque el intendente no tiene la capacidad política para decidir y resolver estos problemas. El intendente es un funcionario que actúa según los dictados que les da el jefe de Estado y el Comité Político Central, cuando eso no sucede lo echan. Como me pasó a mí”, reveló.

Las palabras fueron emitidas en un nuevo programa de “Estado Nacional” de TVN, donde además de abordar la llegada del nuevo intendente Jorge Atton, reconoció la figura que tuvo en un principio el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Sin embargo, insistió en que las “confianzas están absolutamente quebradas en La Araucanía".

Y en cuanto a las soluciones, reiteró que “el cargo más complejo que yo he tenido es el cargo de intendente, es el más difícil. (…) Cuesta mucho llegar ahí y tomar la dimensión de la responsabilidad que tiene. Entonces yo no quiero decir nada, solo espero que Jorge Atton le vaya muy bien y que tenga la tranquilidad y la sabiduría para llevar su puesto en La Araucanía”, dijo.