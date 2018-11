José Antonio Neme por salida de Luis Jara: "Vivió episodios desafortunados, porque él es una buena persona"

El periodista José Antonio Neme se refirió a la salida de Luis Jara del matinal "Mucho Gusto" después de seis años, noticia que dio esta mañana en la señal del Grupo Bethia. "El nivel de imposición de los matinales es súper grande y el país, en los últimos dos años desde el punto de vista de agenda, ha pasado por momentos sensibles. Es muy difícl poder satisfacer a todos, tienen una audiencia muy transversal, es muy fácil de repente sin querer herir sensibilidades o molestar con conductas y ahora con redes sociales el efecto se multiplica", señaló el comunicador.

Consultado por el programa Intrusos, Neme añadió que a Jara le tocaron "un par de episodios desafortunados, algo injusto, porque él es una buena persona, el Lucho es un buen elemento para equipos, participa, busca unión, trabaja para tener un buen clima y eso no es común de ver en televisión". El periodista afirmó que él le tiene gratitud y cariño al cantante, y que sin haber conversado con él aún siente que esta pausa en su carrera televisiva tiene que ver con su vida familiar. "Tiendo a pensar que esto tiene que ver con su familia y su vida, porque yo lo veía trabajar mucho, aspira a cumplir al 100% con los conciertos, en regiones, en localidades aisladas. Een algún momento pasó mucho tiempo alejado de su familia me imagino", explicó. Asimismo, el conductor de las noticias de Mega no siente que el matinal quede a la "deriva" tras la salida de Jara, pero que significará un costo importante. "Cuando él llegó el matinal estaba cuarto. Evidentemente va a dejar un vacío". Consultado por su participación en el matinal, el periodista sostuvo que sigue en las noticias y que en la medida que su tiempo le permita, seguirá participando en "Mucho Gusto".

"El matinal a mí me gusta mucho, más allá del formato, los matinales siempre suman porque te permite estar más cerca de las personas que lo ven (...) por tema de horario no sé si me quedará un espacio para el matinal, pero lo paso muy bien", finalizó.