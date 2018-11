Ex contralor Mendoza: "Sólo se me puede reprochar por no ser clarividente"

El ex contralor Ramiro Mendoza, por medio de un texto enviado a La Segunda, se defendió de las críticas a su accionar en la fiscalización a Carabineros en 2010, en un sumario que optó por derivar a la institución, luego de una reunión que sostuvo con el ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon.

Ese actuar, es hoy materia de la investigación que lleva a cabo el fiscal Eduardo Campos, en el denominado "Pacogate", por el millonario fraude en Carabineros.

En su texto a La Segunda, Mendoza dijo que "estoy convencido de que la suspensión del sumario sobre el que tanto se ha hablado, quedó debidamente consignada al interior de los medios registrales de la Contraloría. No me cabe duda de que dicha constancia será encontrada mediante la investigación que hoy lleva a cabo el Ministerio Público".

Además el ex contralor añadió que "a estas alturas me resulta curioso que lejos de estar en un esclarecimiento de lo ocurrido, estamos en una suerte de arqueología administrativa jurídica".

Mendoza además destacó que fue el primer contralor, quien revirtió la la costumbre del organismo adoptada durante la dictadura, de no realizar sumarios al interior de las FF.AA. y de orden.

"Lo que creo no se está advirtiendo es que las investigaciones administrativas y disciplinarias buscan infracciones de deberes de los funcionarios, ilicitudes administrativas, no delitos penales. Esa es tarea de otras autoridades con las cuales todos debemos colaborar" dijo.

El ex contralor también sostuvo que si hubiese tomado decisiones similares "durante este año, o el año pasado luego de toda la evidencia recogida por los tribunales, los medios de comuniación y la propia Contraloría durante una década, merecería con creces todos los reproches. Si hoy se me pretende cuestionar por decisiones adoptadas hace más de 10 años atrás, sólo se me puede reprochar por no ser clarividente".