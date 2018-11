Consuelo Saavedra dijo que Francisco Orrego "hizo las cosas de la peor manera" al renunciar a TVN

La periodista Consuelo Saavedra criticó la decisión de Francisco Orrego de dejar la presidencia del directorio de TVN, ya que el ejecutivo conocía "desde el día uno" las condiciones de la instancia.

Orrego justificó su decisión señalando que "mientras la gestión de TVN siga en manos de las mismas personas que la llevaron a su actual crisis, no será posible sacar adelante al canal, y todos los esfuerzos del directorio serán ineficaces, ya que la actual ley le otorga a la administración, y en particular a la dirección ejecutiva, una inamovilidad del hecho".

La profesional, que además es representante de los trabajadores ante el directorio de la señal estatal, dijo en radio Duna que "Francisco Orrego, en su rol, no como persona, de verdad hizo las cosas de la peor manera que yo puedo imaginar, con una falta de liderazgo".

"Todo lo que él describe es algo que él sabía al llegar al cargo, sabe exactamente cuáles son los quórum para remover a la administración, al director ejecutivo del canal en este caso. Eso no es nada que haya cambiado, él sabe exactamente cuál es la conformación del directorio, de qué manera llegó él al directorio, y de qué manera llega el resto. En un directorio que en esta oportunidad no es completamente político porque La Moneda no puso militantes políticos, no a todos al menos", dijo.

Saavedra expresó que "él sabe que la conformación viene del Senado, por tanto, todo lo que él critica hoy de la inamovilidad y de que la ley no le permite hacer los cambios, eso está arriba de la mesa desde el día uno".

"Si él no fue capaz de hacer una gestión, por una parte técnica y otra política de los cambios, y de las transformaciones profundas que necesita este canal, entonces ¿cuál es el problema? ¿el problema es de él? ¿de la ley? ¿o de ambos?", preguntó.