Confirman que existosa película romántica de Netflix tendrá secuela

"A todos los chicos de los que me enamoré" tendrá segunda parte, de acuerdo a lo revelado por "The Hollywood Reporter".

La película "A todos los chicos de los que me enamoré" de Netflix cautivó a muchos con la historia de amor adolescente de Lara Jean, interpretada por la actriz Lana Condor.

Basada en la trilogía de la escritora Jenny Han, se ha confirmado que la cinta tendrá una segunda parte debido al éxito de la primera entrega.

Así lo confirmó "The Hollywood Reporter", donde se refirieron al interés de Paramount por esta cinta:

"Una de las primeras películas en discusión para el acuerdo de Paramount-Netflix será una secuela de To All the Boys I've Loved Before".