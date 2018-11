Alcalde Jadue y robo de estatuas en Cementerio: “Esto funcionaba como una verdadera mafia”

“Esto lo venimos denunciando desde el mismo año que llegamos. Antes de nosotros hubo administraciones del cementerio (General) que platearon un verdadero negocio inmobiliario. Vaciaban tumbas, las volvían a revender, incluso actuando al margen o fuera de la ley, pero yo creo que fuera de la ley, y eso derivó en una destrucción de innumerable patrimonio arquitectónico y urbano en el cementerio general”. Molesto y sorprendido con los hallazgos de la investigación por el robo de estatuas patrimoniales se mostró esta mañana el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, municipalidad de la cual depende administrativamente el recinto.

En entrevista con Radio Universo, explicó que “esto fue denunciado, nuestro director tuvo que ir (a declarar) como testigo en esta causa que estamos conociendo”. “Pusimos una denuncia porque esto funcionaba como una verdadera mafia, no sólo de esto, también hay otra mafia de ánforas y de huesos. Y el Cementerio tiene una dimensión que es significativamente difícil cuidar y mantener bajo control porque además tiene entrada libre”.

Agregó que “hemos hecho intentos sobrehumanos para poder controlar. De hecho hemos estado pensando en impedir el paso de automóviles al casco antiguo… se llevan las estatuas en los autos”.

Jadue señaló que “teníamos claro el funcionamiento de una mafia y de un robo sistemático. “Nadie hace un chequeo diario de cuantas estatuas hay, tampoco hay inventario porque además aquí hay un tema que mucha gente quizás no conoce: el Cementerio es un espacio público pero en el minuto que te compras tu tumba eso pasa a ser espacio privado. El cementerio no puede invertir en un espacio privado, no lo pude tocar, no lo puede reparar, no lo puede restaurar”. Agregó que “estamos con el Consejo de Monumentos tratando de impulsar cambios legales que nos permitan poner en valor porque hemos llegado al absurdo de una tumba que está frente al mausoleo de Salvador Allende que era idéntica a las que están en el borde (…) y hay una que parece un banco moderno. Fue una tumba que fue comprada y reconstruida con algo nada que ver… (…) y como es privado no nos podemos meter”.

Sobre los robos, dijo que incluso ocurren de día y que es urgente frenar este mercado que daña el patrimonio. “Quiero diferenciar dos cosas: hay una que es el robo y el robo hormiga y de estatuas y hay otra es que en algún minuto se estableció un mercado de estatuas, de piezas. Por ejemplo, hay numerosas tumbas que no reciben visitas desde hace años, familias que ya se extinguieron y en algún minuto eso se empezó a ‘oye quien la quiere comprar’”.

Relató que el Cementerio General posee 80 hectáreas de superficie, pero que la municipalidad no puede invertir en las tumbas, “es de privados”.

Sobre las indagatorias de la PDI y la fiscalía de San Francisco de Mostazal en la propiedad de Raúl Schüler, dijo que “no tengo duda que esta investigación va a seguir dando hallazgos”. “No hay ni una posibilidad que (Shüler) no haya sabido que (las estatuas) eran robadas. Estas estatuas no se venden en el mercado, no hay mercado de estatuas patrimoniales. No conozco en el Alto Las Condes una tienda de estatuas patrimoniales. Que yo sepa no hay una tienda abierta de estatuas de cementerio”.

“Es de un tráfico”, dijo. “Espero que caiga todo el peso de la justicia porque esto daña el patrimonio de todos los chilenos. En el caso nuestro es el cementerio más grande de la historia de la República, que no es poco”.