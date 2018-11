INDH pidió "políticos de peso" para La Araucanía

La directora del Instituto Nacional de DDHH (INDH), Consuelo Contreras, pidió un delegado presidencial para La Araucanía.

"Las confianzas están muy debilitadas pero de todas las partes está la intención de diálogo. (…) Hay que construir caminos de paz y eso implica sentarse a dialogar en un diálogo verdadero, político. Aquí hace falta política de la buena política, políticos importantes, de peso, que puedan relacionarse con las autoridades tradicionales del pueblo mapuche con los no mapuches también que viven en la zona. Es importante y para eso hay que hacer gestos", dijo a radio Universo.

Consultada por el rol que están cumpliendo los ministros de Interior, Andrés Chadwick, y de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, comentó que "son buenos políticos, pero tienen otras tareas además de esa. Yo me refiero a que hay que instalar políticos para resolver el conflicto sociocultural de La Araucanía, destinados únicamente a eso, porque el problema es muy grave. Ojalá se pudiera nombrar un delegado presidencial de mucho peso que se encargara de la tarea".

Sobre las declaraciones del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien dijo que la ex Presidenta Michelle Bachelet no tiene moral "para pedir justicia", Contreras dijo respetar su opinión. "Hay libertad de expresión y no me corresponde calificar las conductas de ningún Presidente de la República. Mi tarea es otra".