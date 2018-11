Alcalde evacuó 180 familias afectadas por el corte de agua en edificio de La Florida

Un total de cuatro días sin agua completaron 180 familias que viven en un edificio ubicado en la comuna de La Florida.

Hasta el momento, los vecinos se las habían arreglado como pudiesen pero hoy el alcalde Rodolfo Carter ordenó la medida de evacuarlos y trasladarlos a un hotel.

“Lo importante en este momento son las familias, no es posible que en Chile alguien no tenga la seguridad de tomar agua potable y hoy esa seguridad estas personas no la tienen”, comentó el edil.

Carter agregó que asesorarán a las familias de manera legal para que “pague quien tenga que pagar, ya sea Aguas Andinas o la inmobiliaria Pilares”.

El mismo edil informó el pasado 26 de noviembre que una "grave falla en colector de Aguas Andinas en Vicuña Mackenna a la altura de Santa Julia con alcantarillado colapsado".