Máximo Menem agradeció por redes sociales todo el apoyo que ha recibido tras su operación

Hace once días que Máximo Menem fue dado de alta desde Las Condes luego que le extirparan su tumor cerebral.

De hecho, esta semana fue visto junto a su mamá, Cecilia Bolocco y su pareja, el empresario José Patricio Daireen, alias "Pepo", en Zapallar.

El adolescente de 15 años agradeció por primera vez en sus redes sociales todo el apoyo que recibió en el proceso de su cirugía.

"Muchas gracias por todos los mensajes y cadenas de oración. Perdón si no he tenido el tiempo de contestarle a cada uno que me ha escrito pero sí o sí les contesto, porque voy respondiendo de a uno”, redactó.