Nombramiento del sucesor de Ricardo Ezzati se concretaría antes de Navidad

Después de más de dos meses de estallar la crisis en la iglesia católica en Chile por casos de abuso sexual al interior del clero, por primera vez asoma el nombramiento de una nueva autoridad.

Según indicó La Tercera , este mes y antes de Navidad, se concretaría el nombramiento del sucesor de Ricardo Ezzati en el Arzobispado de Santiago; quien está siendo investigado por encubrimiento.

Además, el biógrafo del Papa Francisco, Austen Ivereigh, compartió en sus redes sociales un mensaje referido a nuestro país: “He escuchado de muy buenas fuentes en Chile que el anuncio de un nuevo arzobispo de Santiago es inminente, sin duda antes de Navidad, y que podría ser un extranjero. Este es el hombre que liderará la Iglesia de Chile después de la crisis”.

Alejandro Álvarez, abogado y vocero de Fundación Voces Católicas, precisó que desconoce quién puede ser pero que el nombramiento es inminente.

"Me parece relevante que a quien elija sea alguien que conozca Santiago y la realidad eclesial chilena, porque es una realidad compleja y con grandes desafíos. El hecho de que sea foráneo no me hace ruido. Puede ser un extranjero que lleve muchos años en Chile”, añadió.