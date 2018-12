Presidente Piñera antes de volver a Chile: "La Teletón le hace bien al alma de nuestro país"

En el último punto de prensa del presidente Sebastián Piñera en Argentina, el mandatario dedicó unas palabras a la cruzada solidaria en nuestro país.



"La Teletón es una iniciativa que le hace bien al alma de nuestro país. No solamente ayuda a miles de niños que sufren o viven la vida con discapacidad. Yo he estado en muchos centros de la Teletón y he podido ver lo que significa para darle una nueva vida y esperanzas a esos niños que enfrentan la vida con una dificultad especial", precisó.

Tras finalizar su encuentro con líderes mundiales en la cumbre del G-20, el mandatario llegará para el cierre del show en Santiago.

"Esto le hace bien al alma del país porque saca lo mejor de nosotros mismos, ese espíritu más fraterno, más solidario, más humanitario, es a comienzos de diciembre y la Navidad a finales de mes, entonces son momentos que sacan lo mejor de los seres humanos".