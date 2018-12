Carabinero imputado por caso Catrillanca: "Del tractor no nos dispararon"

Tres días después de la muerte de Camilo Catrillanca, el sargento Carlos Alarcón, identificado por fiscalía como el autor del disparo que le causó la muerte al comunero, reconoció que no habían recibido disparos desde el tractor.



Además, le dijo al fiscal Jorge Calderara que hubo hechos que en la primera declaracion había omitido.

"Complemento mi declaracion anterior señalando que la posición en que estábamos era la siguiente. Luego que pasamos el tercer obstáculo debí haber avanzado unos 15 metros cuando me encuentro de frente con un tractor azul, conducido por un sujero, y era acompañado por otro", precisó en su testimonio recogido por La Tercera

En su declaración, el excarabinero justificó su actuar al decir que recibió órdenes desde el personal que iba en el el helicóptero de Carabineros diciendo que los tres sujetos que huían en un auto por el robo en Ercilla, se habían cambiado a un tractor.

"Me lo encontré de frente, a una distancia de no más allá de 10 o 12 metros (…) lo primero que hice fue intimarlo a que se detuviera, apuntado al vehículo con mi arma de servicio. No me hicieron caso y continuaron su marcha (…) Al momento de encontrarnos les dije frases como alto, carabinero, párate ahí; sin embargo, la maniobra del tractor fue corta y avanzó de inmediato, quedando yo cerca de la curva. Entonces tomé la decisión de efectuar no recuerdo exactamente si cuatro o cinco disparos con dirección al tractor”.

Alarcón, formalizado por homicidio consumado, homicidio frustrado y obstrucción a la investigación, sostuvo que estaba seguro de haber apuntado hacia la zona baja del tractor en donde había una pala metálica, algo que llamó "la zona segura de disparo”.

Sin embargo, tras sus disparos, el tractor avanzó unos metros y se detuvo a un costado. “Ahí se bajó una persona con las manos arriba, al acercarme al tractor pude ver que el otro sujeto tenía una herida en la cabeza (…) y quedó sentado cargado hacia la derecha”, declaró.

Aunque en primera instancia había indicado que eran objeto de disparos de varios lugares, luego dijo que Catrillanca y su acompañante estaban desarmados: “Las personas que iban en el tractor no nos dispararon”.

El viernes pasado los cuatro excarabineros que fueron dados de baja tras el caso, quedaron en prisión preventiva durante el plazo que dure la investigación en 60 días.

El abogado Alexander Schneider, representante de los imputados, anunció que apelarán a la resolución de cautelares.