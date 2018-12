Fin al misterio: De Moras explicó por qué se ausentó en el fin de la Teletón

La presentadora Carolina de Moras se convirtió en Trending Topic en redes sociales luego que todos especularan la razón por la que habría dejado el escenario de la Teletón antes del cierre.



Mientras algunos apuntaban a la rencilla que tuvo con Rafael Araneda, otros hablaban de que nadie la tomó en cuenta para el "Abrazo de todo". Sin embargo, las teorías se derrumbaron cuando la propia animadora explicó qué pasaba.

“No avisaron que yo me había ido. Andaba con niños chiquititos y estaban muy mañosos, con mucho sueño. Ya iba en el auto cuando me dijeron que Don Francisco me estaba llamando“, dijo al portal Glamorama

La modelo agregó que al parecer, nadie le avisó al animador del evento que ella no estaba.

“Había muchísima gente en el backstage (…) le avisé a la gente de la Teletón y a las personas que estaban en el piso, y me despedí de ellos“, sostuvo.

Sobre la polémica en Twitter, la ex animadora del Festival de Viña del Mar indicó que "no entendía nada" cuando comenzó a ver los tuits.