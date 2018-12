Don Francisco por show de Kramer: "Nosotros no podemos hacer censura, cada uno se tiene que censurar"

Asimismo, también agradeció al equipo que hay detrás de todo el evento, entre conductores, animadores, noteros, "hicieron un trabajo muy bueno", dijo y añadió sus agradecimientos al directorio representado por Daniel Fernández y a Ximena Casarejos.

"Este año se hizo un programa moderno distinto, diferente, entonces no me quiero arrogar títulos que no tengo, porque el programa no lo hice yo, no fueron mis ideas, fueron las ideas de otros, de una nueva generación que tuvo muchísimos aciertos (...) tuve mucho menos participación durante las 27 horas".

Consultado por la rutina de Stefan Kramer en el cierre de Teletón y que fue duramente criticada en redes sociales por parodiar al Presidente Sebastián Piñera, Don Francisco fue claro:

"Yo no sabía de la rutina, yo creo que cada uno se tiene que hacer responsable porque este es un programa de unidad, es un programa en que queremos juntar a todos los chilenos y yo creo que eso es lo más importante. Si alguien hace algo que no corresponde a eso está faltando nuestro deseo, pero nosotros no podemos hacer censura, cada uno se tiene que censurar", sostuvo.

Consultado también por sus dichos y declaraciones en donde habla de dejar la Teletón a otras generaciones, el animador bromeó y dijo que este 2018 claramente tuvo mucho menos participación que en otros años.

"Pueden contar conmigo mientras puedan contar conmigo, pero eso no les da ninguna seguridad de una persona que tiene mi edad. Y lo demostramos con los animadores este año, ustedes a lo mejor no se dieron cuenta, pero ellos hicieron el 70% de este programa. No lo hice yo, yo hice un porcentaje muy bajo. Para mí el verdadero triunfo sería poder digamos traspasar esto a nueva generación y que dure 40 años más".