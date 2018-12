Cristián Sánchez afirmó que vio llorando a Carolina de Moras tras bambalinas en la Teletón

La polémica por la desaparición de Carolina de Moras en el cierre de la Teletón continúa. Aunque la animadora explicó ayer que se tuvo que ir porque andaba con niños pequeños "y se pusieron mañosos", en el matinal "Muy buenos días" revelaron otro detalle.



Cristán Sánchez afirmó en el programa de TVN que vio llorando a la ex animadora del Festival de Viña del Mar: "En un momento veo que hay un mini tumulto…un atado en torno a Carolina de Moras, ella estaba afectada”, dijo.

Luego, el periodista Hugo Valencia reveló un mensaje que le entregó una fuente del equipo que trabaja con De Moras, donde le enviaron otra versión:

“Carolina no estaba llorando. Angélica Castro la abrazó mucho rato, parecía que la estaba consolando porque sí estaba muy afectada, pero no llorando (…) La verdad es que colapsó por el desorden que había en el estadio y dijo que se iba. En ese minuto Angélica se acercó a despedirse, la abrazó y de ahí no la vi más”, decía el mensaje que recibió Valencia.

Además, cuando Don Francisco llamó a la modelo en reiteradas ocasiones y ella no apareció, De Moras dijo que en ese momento iba camino a su casa en auto.

Sin embargo, Sánchez comentó que cuando subió a reemplazarla al escenario, la presentadora aún estaba en el estadio.