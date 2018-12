[VIDEO] Jorge Baradit fue "funado" en charla con estudiantes en la Universidad de O'Higgins

El escritor Jorge Baradit sufrió una nueva "funa" en una actividad pública, donde lo encararon por sus antiguos tuits sexistas.

El hecho, según lo informado por La Cuarta , ocurrió en un auditorio de la Universidad de O'Higgins, en Rancagua, donde el autor realizó una charla a propósito de su nuevo libro llamado "La Dictadura".

En este momento apareció una persona que decía pertenecer a una organización social, quien le recordó los cuestionados mensajes sobre las mujeres que publicó hace más de 10 años.

Baradit cuestionó la pregunta, vinculando a su autora con el grupo de extrema derecha Movimiento Social Patriota. "Estos grupos son intolerantes, creen que existe una verdad. No tienen intención de dialogar (…) no son feministas, lo que les interesa es destruirme (…) me disculpé públicamente (…) todos nosotros hemos avanzado para bien y yo soy activista por el derecho de la mujer", expresó.

Ante esto, una académica de la casa de estudios pidió la palabra, quien lo cuestionó por aparentemente censurar a la persona que lo criticó.

"Yo leo tus libros, te conozco solamente como escritor, de hecho tus libros fueron los regalos de Navidad de mi familia, soy una mujer de izquierda y socialista. Te aclaro todo esto para seguir con mi afirmación siguiente: estoy completamente molesta y la imagen que me llevo de este foro es nefasta para lo que nosotros como universidad promovemos", expresó.

Tras esto la profesora agregó que "cuando yo estoy en este foro, viendo que mis estudiantes están siendo censuradas, me siento tremendamente incómoda. Yo no permito que censure a mis propias estudiantes. No estaba muy interiorizada sobre el asunto de los tuiters (...) lamentablemente eres una persona pública, lo fuiste hace 10 años y lo sigues siendo hoy".

Esta no es la primera vez que Baradit vive un episodio similar, ya que hace poco también fue "funado" durante su paso por la Feria del Libro de Puerto Montt. En aquella oportunidad el Movimiento Social Patriota compartió el reclamo en las redes sociales.