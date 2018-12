Camila Recabarren dijo que le "molestó un poquito" que no la dejaran despedirse en pantalla

En conversación con Lun, la ex chica reality dijo estar un poco molesta porque no se pudo despedir en pantalla de los televidentes.

"Íbamos a tomar una decisión a fin de año pero se adelantó un poquito. Ambas partes quedamos en buena. Fui al matinal a despedirme como habíamos quedado el viernes y no me dejaron entrar. Eso me molestó un poquito porque no es necesario, sé que son los tiempos y reglas de la televisión y los respeto”, dijo.

Recabarren añadió que se despidió en Instagram, pero solamente una segmento del público lo verían, "no todas las señoras que veían el matinal lo usan".

Después de dos años la morena dejó el matinal y agradeció la oportunidad del canal. Aseguró también que no fue algo que la tomara por sorpresa.

"Tengo que avanzar, no quedarme pegada (...) sentía que estaba tocando techo, después de ser panelista no hay otra opción para mostrarme más relajada y chistosa. En el matinal cada vez llevan más especialistas para hablar de narcotráfico y delincuencia, y yo no podía tirar la talla que es lo que a la gente le gusta de mí”.