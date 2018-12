Wilma Gonzalez se enfadó con quienes la critican por la relación que tiene con su hijo

Hace unas semanas que la española Wilma González fue duramente criticada por la diferencia de edad que existe con su actual pareja.

Ahora, es blanco de comentarios negativos que están vinculados con Noah, el hijo que tiene con Gonzalo Egas. La ex conejita Playboy reflexionó en sus redes sociales por los comentarios que la acusan de "entregar" a Noah a su papá, quien asumió la paternidad del niño.

"Con esta foto de mi mini modelo favorito, que muchas personas no merecen ver por cierto... quiero dejar en claro algo. El Instagram es de adultos y a los niños se les cuida y se trata de no exponerlos tanto, y más en un medio donde hay mucha gente mala. Duele ¡sí! porque además cuando nos sentimos orgullosos de un hijo, por ejemplo, nos gusta gritarlo a los cuatro vientos y lamentablemente en mi caso prefiero cuidarlo a él", redactó en la fotografía donde aparece el niño, quien estuvo de cumpleaños este fin de semana.

"Nadie me banca en lo económico, así que a esas mujeres y algunos hombres que tienen la mente podrida les diré: no ataquen a una madre con un hijo porque vean que el padre publica todo en Instagram. Tenemos puntos de vista distintos con Gonzalo respecto a la exposición de Noah (cosa que cambiará porque yo me opongo). El hijo lo tuve yo, lo traje a Chile yo y gracias a mí se generó ese amor entre Noah y Gonzalo, amor que respeto y valoro por encima de todo", agregó.

Para rematar, la modelo ha compartido varios videos en sus últimas publicaciones de instagram, donde aparece celebrando junto a Egas el cumpleaños de su hijo.