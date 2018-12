[VIDEO] Argandoña rompió en llanto por la distancia que existe entre sus hijos en la previa de su cumpleaños

16:14 La panelista de Bienvenidos mañana cumplirá 61 años y dijo que su mayor deseo, sabe que no se le va a cumplir. "Pero el tiempo cura todo y hoy estoy con uno, mañana estoy con otro", dijo.

Raquel Argandoña se emocionó hasta las lágrimas en el matinal "Bienvenidos", luego que su hija Kel le enviara un saludo desde Marruecos por su cumpleaños número 61 que se celebra mañana.

Tras las palabras de amor y buenos deseos de su hija, la panelista de Canal 13 no contuvo su pena y se refirió al conflicto que mantiene alejados a Nano y Kel.

"No veo a la Kel hace 20 días", dijo antes de quebrarse. "El mejor regalo no se me va a dar este año por las circunstancias que todos saben, pero el tiempo cura todo y hoy estoy con uno, mañana estoy con otro, y por eso que bueno que venga esta lluvia porque limpia todo y mañana empiezo unos 61 distintos. Yo creo que todo es por algo", señaló la panelista.

Y agregó mirando a las cámaras: "Tengo el mismo problema que usted señora, pero hay que tener actitud, hay que ser optimista y empezaré bien estos 61".

El conflicto entre los hermanos estalló luego que la egresada de derecho diera una entrevista y se refiriera al video de reggaetón que lanzó su hermano. Ahí el joven respondió en redes sociales y dijo que Kel, era una persona que le daba "asco".