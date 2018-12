Concejo municipal de Conchalí le quitó el título de hija ilustre a Lucía Hiriart

El concejo municipal decidió quitarle el título de hija ilustre a Lucía Hiriart, decreto que permanecía sin modificación desde el 1 de septiembre de 1983.

Por unanimidad, los ediles revocaron el reconocimiento a la viuda de Augusto Pinochet Ugarte, quien por ese entonces fue considerada por su labor en Cema Chile y por los 10 años del golpe de Estado que encabezó su marido.

La propuesta de quitar el título a Hiriart fue presentada por la concejala comunista Grace Arcos, quien manifestó su felicidad por la decisión tomada por sus colegas.

"Esta iniciativa que nace de la comunidad, particularmente de un vecino, tuvo una rápida respuesta por parte del concejo. Esta situación era insostenible ya que como lo señalé en mi votación la condición de hijo o hija ilustre debe recaer en quien represente fielmente los valores de nuestra comuna, y por cierto que esta persona no solo no los representa, si no que es todo lo contrario. Dejar sin efecto la condición de hija ilustre es también un reconocimiento a la memoria de cientos de víctimas de la dictadura en nuestra comuna", señaló la autoridad a La Tercera

Hiriart, de 95 años, se encuentra completamente alejada de la vida pública. Pese a esto, su nombre ha estado en la polémica por la venta de terrenos fiscales donados a Cema Chile, la que fue investigada por el Ministerio de Bienes Nacionales.