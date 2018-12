[VIDEO] Mon Laferte y Gwen Stefani cantaron "Feliz Navidad" en The Voice

La cantante norteamericana Gwen Stefani relanzó su disco de villancicos para esta Navidad, "You Make It Feel Like Christmas".

En el marco de ese debut, la ex líder y vocalista de No Doubt estuvo acompañada de la artista nacional Mon Laferte en el escenario de The Voice, donde juntas entonaron un cover del éxito "Feliz Navidad".

La instancia se volvera a repetir este jueves en el programa “Jimmy Kimmel Live!”, y luego, cantarán la canción en vivo desde la avenida Hollywood Boulevard de Los Ángeles.

Ambas artistas compartieron imágenes en sus redes sociales: