Michelle Adam presentó a su nuevo pololo en fiesta de Argandoña

La meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, se mostró muy feliz en la fiesta de cumpleaños de Raquel Argandoña, donde estuvo acompañada de su nueva pareja.

Fue a comienzos de este año que la integrante de Bienvenidos dijo que había terminado su matrimonio de doce años hace algún tiempo. Sin embargo, este 2018 el amor tocó su corazón.

Su pololo, como lo presentó anoche en la fiesta de "La Raca", se llama Marcelo Ortiz y no tiene relación con el mundo del espectáculo. “No me gusta mucho”, dijo el hombre.

Hace unos diez meses la ex panelista de Bienvenidos señaló a Lun que estaba comenzando a salir con alguien: "Estoy partiendo una relación, pero no quiero contar por respeto a mis hijos. Él no es del medio. Uno nunca sabe si esto va a funcionar o no, pero por lo menos vuelves a creer en el amor”.