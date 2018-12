Educación da plazo hasta el lunes para que la U. del Pacífico presente plan de cierre

“Es realmente indignante que los representantes de la Universidad del Pacifico no sean ellos quienes hayan ido a los campus de su universidad a darles explicaciones a los estudiantes que son las primeras víctimas en este tema, a los profesores, a los administrativos, ni mucho menos a proponerles una solución frente a lo que están viviendo”. Molesta se mostró esta mañana la ministra de Educación, Marcela Cubillos, con la situación que afecta a la Universidad del Pacífico cuyas sedes esta mañana amanecieron tomadas.

“Los primeros llamados para haber ido a dar explicaciones son los propios representantes. No puedo sino compartir el enojo, la frustración y la rabia a toda la comunidad afectada”, señaló en entrevista con Radio Universo. “Le hemos dado plazo hasta el lunes para que sea la propia universidad la que nos propongan un plan de cierre, de solución a los alumnos afectados”. Aclaró que “la única manera que nosotros tenemos de intervenir -y que también lo iniciamos- es a través de una investigación. Nosotros como ministerio iniciamos una investigación aún antes de tener una denuncia formal de lo que estaba ocurriendo que es la única manera mediante la cual el ministerio puede formular cargos y designar un administrador”.

“Como no ha contestado la universidad, no solamente no nos ha contestado a nosotros ni tampoco les ha dado la cara a los estudiantes, lo único que he pedido es acelerar los plazos de esa investigación, para que cuanto antes, podamos tener los antecedentes que nos permitan decidir la formulación de cargos y poder nombrar un administrador que se haga cargo de esta situación”, agregó. “Aquí cada universidad que ha tenido problemas y ha cerrado, aquí ya hemos visto casos dramáticos en los últimos años y sobre todo esta de la Universidad de Pacífico, una situación que se arrastra hace muchos años. Una universidad que primero no había conseguido la acreditación, después que la consiguen a través de una apelación, después que la pierden también el año pasado. Son casos que son muy dramáticos que se han ido aumentando”.

“Lo que nosotros hemos hecho, por lo menos desde que asumí en el ministerio, no llevo ni cuatro meses, ha sido iniciar un fuerte proceso de fiscalización en esta materia”. Dijo que se han centrado en un “control continuo sobre las universidades. Del mismo modo les enviamos un oficio a todas las universidades que hoy no están acreditadas para que nos envíen información sobre qué van a hacer el próximo año, y también les exigimos a todas las casas de estudio ahora que empieza un proceso de postulación, que expresen de manera destacada en sus propias páginas web su situación académica, financiera y también de empleabilidad futura de las carreras porque creemos que los estudiantes tienen todo el derecho cuando eligen una carrera y una universidad a tener toda la información y queremos que las universidades y todas las instituciones de educación superior cumplan con esa obligación”.

“La primera responsabilidad la tienen ellos y es realmente indignante que no hayan, por una parte, ido ellos a dar las explicaciones de la situación y ofrecerles un plan de solución a sus propios estudiantes, profesores y académicos, con quienes han trabajado durante todos estos años y que han mantenido el trabajo en esta universidad”.