General (R) Ortega por criticas de Piñera: “Cuando baja un par de puntos en las encuestas es una tragedia y vamos buscando algo que le pueda dar réditos”

El ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), general (R) Ricardo Ortega, arremetió contra el presidente Sebastián Piñera, por las críticas que el mandatario realizó al cambio de mando de la institución, el que tuvo un costo de $ 438 millones.

“El Presidente es un hombre muy ligado a las encuestas y cuando baja un par de puntos es una tragedia y vamos buscando alguna cosa que le pueda dar réditos rápido. Y le da a las FF.AA. porque no le pegan. No es justo, no me gusta que nos estén basureando” dijo Ortega a La Segunda.

El ex comandante en jefe de la FACh, quien lideró la institución entre 2006 y 2010, dijo que “El Presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y si tiene algo que decir que lo haga en el ámbito que corresponda, pero estas demostraciones de poder hacen un flaco favor a la nación”.

“El Presidente me vio a mí cuando yo entregué la FACh con más aviones y no dijo nada. Ahora lleva casi un año de Presidente y si le molestaba esa cantidad de aviones pudo haber dicho hace ocho meses ‘mire, yo no quiero que se haga esto’ y se habría cumplido la orden” añadió.

Ortega también se refirió a la última reunión de ex comandantes en jefe de las FF.AA. “No estábamos contentos para nada. No somos de izquierda ni de derecha, pero estamos viendo que nos están golpeando de manera brutal. No queremos ser usados para la patada y el combo”.