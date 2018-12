Director subrogante de Orden y Seguridad de Carabineros renunció al cargo

El general José Rivera rechazó asumir como jefe de Orden y Seguridad subrogante de Carabineros, cargo que se le asignó el pasado viernes en reemplazo del destituido Christian Franzani.

Según La Tercera , Rivera le presentó la renuncia al general director Hermes Soto ese mismo día. Sin embargo, se le pidió postergar su salida hasta el miércoles, para que no se produzca antes de la interpelación del Congreso al ministro del Interior, Andrés Chadwick, que se realiza este martes.

"Yo me voy, no quiero que después mi familia me ‘recoja con pala’. Estoy cansado de todo", le dijo Rivera a sus cercanos en la institución.

Se trata de la décima salida en Carabineros tras la muerte del comunero mapuche, Camilo Catrillanca y podría haber más dimisiones.