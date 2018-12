John O'Reilly deberá abandonar el país tras cumplir condena por abuso sexual

El sacerdote John O’Reilly cumple hoy su condena de cuatro años de libertad vigilada por el delito de abuso sexual contra una menor de edad, estudiante del Colegio Cumbres, por lo que deberá abandonar el país.

El irlandés tiene 72 horas para dejar Chile, debido a que la Corte Suprema autorizó que sea expulsado tras perder la nacionalidad por gracia.

El abogado de las víctimas, José Ignacio Escobar, comentó en radio Cooperativa que "no hay ninguna justificación para que se mantenga en el país".

El jurista reveló que existieron presiones para que un testigo cambiara su versión.

"Al menos en un caso tuvimos conocimiento de que una de las testigos presenciales de la violación de una de las menores fue contactada en el sur del país y se le hizo un ofrecimiento económico para cambiar su declaración", dijo.

Escobar sostuvo que "ella, desde luego, no lo aceptó y puso en conocimiento de esta situación al Ministerio Público. No tenemos conocimiento (de quién hizo el ofrecimiento) porque no usó una identidad real y, por lo tanto, el Ministerio Público no tuvo la oportunidad de acreditar quién era la persona".