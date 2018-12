Sindicato de TVN emplazó a diputado Meza por acusaciones de "sexo por pantalla"

Los sindicatos de trabajadores de TVN emplazaron al diputado radical Fernando Meza a revelar el origen de la acusación que lanzó durante este lunes en la comisión investigadora sobre el canal, donde consignó supuestas situaciones de abusos y favores sexuales al interior de la señal.

En su denuncia, el parlamentario afirmó que se había enterado de "una cosa terrible. No puedo decir quién, porque no estoy obligado a decir quién, pero alguien de TVN (me dijo) que habían eventuales abusos donde había (intercambio de) sexo por segundos" en pantalla.

Ante esto, el canal emitió un comunicado expresando que no tiene conocimiento de este tipo de hechos y llamó a Meza a presentar todos los antecedentes que tenga para iniciar la investigación correspondiente.

Desde los trabajadores, en tanto, exigieron que el congresista diera el nombre del supuesto dirigente sindical que le habría manifestado la denuncia.

"Nos parece gravísimo que el diputado Fernando Meza haga declaraciones de este tipo y con simpleza en una sesión formal. Descartamos tajantemente que alguien de nuestros sindicatos haya incurrido en esto", señaló en Twitter el Sindicato N°2.

El Sindicato N°3, perteneciente al Departamento de Prensa de la señal, fue más allá y acusó "una canallada y un ataque artero" por parte de Meza, quien hace algunos días apareció en un reportaje de "Informe especial" que mostraba los altos montos en viajes a los que incurría.

Tambien solicitaron al presidente de la comisión investigadora, el diputado Marcelo Díaz, a hacerse cargo de lo ocurrido en la sesión ya que "daña seriamente a cientos de trabajadores, al dejar instalada una mentira".