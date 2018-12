Defensor penal ante polémica: “Las personas que migran son personas y tienen DD.HH., desde el momento en que migran”

“Todas las regulaciones que hay en la materia es para dar protección a los derechos de las personas que migran, entonces no es un tema ideológico. Si el problema de la migración, sobretodo en Latinoamérica, no la tenemos con la migración regular (…) la migración que llega a Chile, en los hechos, es una migración irregular. Y llega de Haití, de República Dominicana, de Colombia, Venezuela, mayoritariamente. Pero son personas que están escapando de una situación muy compleja al interior de sus respectivos Estados. En consecuencia, llegan en un noventa y tantos por ciento de forma irregular, con visa de turista, pero vienen a quedarse. Vienen a instalarse, vienen arrancando de una situación compleja”. Así entró esta mañana al debate por la migración el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, luego de que La Moneda decidiera no firmar el Pacto Migratorio de ONU.

“Y en ese contexto, los Estados tiene dos alternativas. O me ciño desde el punto de vista de la soberanía nacional a cuidar a mi territorio y a mi gente, por así decirlo, y por lo tanto ¿qué hago? Pongo barreras de ingreso, barreras de permanencia, y facilito las salidas del país. Ese es como el ciclo general. La otra mirada, desde el punto de vista de los derechos humanos, (es que) estas personas llegaron a nuestro país y tenemos que cuidarlas desde el punto de vista de que se integren y tengan una oportunidad de desarrollo y que tengan tutela jurídica de todos los derechos que tenemos nosotros los chilenos en nuestro país. Ese es el cambio”, señaló en Radio Universo

Consultado de si la migración es o no un derecho humano, en alusión a las declaraciones del subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, quien dijo que no lo era, respondió: “Si es que mi país está funcionando de una forma determinada con el propósito de verlo como soberanía es imposible que uno pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo. Me voy a preocupar de la integración y desarrollo del migrante y me voy a preocupar de ponerle barreras para que entre y tratar de sacarlo si es que voluntariamente quiere salir”. Luego siguió: “La pregunta no es tan relevante, aunque parezca: Las personas que migran son personas y tienen derechos humanos, desde el momento en que migran. Entonces que la migración, porque es un problema casi semántico, la migración sea un derecho humano no es relevante porque desde que yo migro y estoy en otro país, tienen que respetarse todos mis derechos humanos. Entonces que me respeten o no si es que yo migré era un derecho humano, no debiese entrar en el debate de que me tienen que dar protección jurídica de todos los derechos que están consagrados en el Estado de Chile, o en cualquier otro Estado, desde el punto de vista de la normativa internacional. Es como que si declaramos que no es derecho humano, entonces sí podemos vulnerar los derechos humanos de ese migrante en nuestro país. Y eso no puede ser”.