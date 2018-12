General Soto a carabineros: "No podemos seguir por el camino equivocado de la mentira y del abuso de poder"

El general director de Carabineros, Hermes Soto, envió un mensaje a los uniformados a raíz de la crisis que vive la institución tras la muerte del comunero Camilo Catrillanca.

Su mensaje se produce luego que trascendiera que el ex sargento del Gope que participó en el operativo en Ercilla, Carlos Alarcón, aseguró que el jefe del Gope de la Región de La Araucanía y un abogado le dieron la orden para mentir en sus declaraciones por el caso.

El jefe de la policía uniformada partió diciendo en una videoconferencia que "una vez más, como ya nos ha ocurrido en varias ocasiones en nuestra historia reciente, el origen del cuestionamiento social se sustenta en una burda mentira, que pretendiendo ocultar presuntas falencias de un procedimiento policial rutinario, se transforma en una escalada de errores muy difíciles de explicar a la opinión pública. Cuando el General Director debe defender ante el país una intervención policial, que posteriormente se establece que fue alterada en base con una mentira, ese hecho, por parcial y localizado que sea, comprometerá y pondrá en la encrucijada de la duda, todo el trabajo arduo, abnegado y cada día más complejo, que desarrollan los miles de Carabineros a lo largo y ancho de Chile".

"Han sido días difíciles, desgastantes y muy complejos. He tenido que ir a dar explicaciones al Congreso o al Palacio de La Moneda. Estoy cierto que son parte de mis obligaciones legales y no tengo problema alguno en asumirlas; pero ustedes comprenderán que, como profesionales que somos, no podemos seguir por el camino equivocado de la mentira, del abuso de poder, del uso innecesario de la fuerza y menos del empleo indiscriminado de las armas. Para eso está la ley, el estado de derecho, el marco regulatorio de nuestras facultades y deberes. A ello debemos ceñirnos. Es muy fácil y liviano decir 'nos están coartando nuestras facultades'. No es así", agregó.

"Nadie puede decirles mejor que la ley, cuando pueden detener, cuando pueden usar la fuerza y cuando pueden usar las armas que les entrega el Estado, para dar eficacia al derecho. Es la ley la que nos faculta; es la ley la que los va a defender cuando hagan las cosas bien. Y nosotros, sus mandos directos, estaremos allí para apoyarlos, pero siempre en el marco del apego a la Constitución y a las leyes vigentes. Jamás faltando a la verdad, jamás con el abuso de poder, porque, en definitiva, el fin nunca puede justificar los medios", enfatizó.

En su mensaje, el general director sostuvo que la institución "ha sido herida en uno de sus pilares esenciales: en la credibilidad frente a la sociedad. Y lo ha sido, precisamente, por la actuación de algunos de los nuestros. Necesitamos con urgencia revertir esa situación, levantar la cabeza, respirar profundo y salir del estado en que aquellos nos han situado. ¿Cómo podremos lograrlo? Sólo con trabajo, con llegada oportuna al lugar del procedimiento, con empatía con el que sufre, con buen trato, siendo amables, pero por, sobre todo, siendo buenos profesionales, cumpliendo a cabalidad con lo que somos: 'somos del débil el protector'".

El general Soto dijo a los uniformados "no confundirse con los mensajes de las redes sociales: la sociedad nos necesita, hasta protestas se realizan cada cierto tiempo pidiendo mayor vigilancia, más Carabineros. Es que somos una Institución vital para el país; los chilenos nos aprecian y frente a ellos estamos en deuda. A renovar los esfuerzos, todos son importantes en esta cruzada: oficiales, Suboficiales, Cabos y Carabineros. A contar de hoy, espero ver un cambio de actitud, no porque los van a fiscalizar, sino porque de verdad así lo sienten. Han sido días difíciles para todos, pero entre todos debemos aunar esfuerzos y enmendar el rumbo. Cuento con ustedes".