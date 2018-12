Jordi Castell anunció que se casará con su pololo

El fotógrafo Jordi Castell anunció que se casará con su pareja, el ingeniero de 36 años con quien tiene una relación hace casi dos años, Juan Pablo Montt Aldunate.

“Me proyecto con él para adelante y me dan ganas de dar el salto (...) de firmar pues, ante la ley, una forma responsable de legalizar el amor”, dijo el animador de 52 años, quien detalló que preparan la Unión Civil para el 2019.

El tema era que la noticia la dio en un programa radial de Mujerdinamo.cl, pero cuando se dio cuenta que aún no le había pedido la mano a su pololo, le pidió a la conductora y amiga que dejaran guardado el programa hasta que le hiciera la pregunta. Y así lo hicieron.

Antonia Moro, exfigura de TVN, amiga de Jordi y quien lo entrevistó cuando le dio la gran noticia, recibió la fotografía de Castell el fin de semana donde estaba feliz, por lo que decidieron lanzar el programa esta semana.

“El fin de semana me envió una foto donde aparecía contento, porque le habían dicho que sí, estaba feliz. A él lo veo muy contento, enamorado, además, Juan Pablo es una súper linda persona, es un amor puro y eso se celebra, cuando alguien ya se aventura a tomar un compromiso como este es súper emocionante”, dijo Moro a La Cuarta

Castell sostiene en su entrevista que "ya estamos en el último tercio de nuestras vidas. Como que ya vivimos, ya anduvimos buscando. Hago un ejercicio diario, miro a Juan Pablo y digo ‘no me interesa buscar algo, no me interesa más de lo que ya tengo’, porque siento que tengo un poco lo mejor… El último amor siempre es el mejor”.