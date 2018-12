Hermes Soto por exsargento que dijo que le ordenaron mentir: "Es una persona adulta. No puede ser presionado por nadie"

El general director de Carabineros, Hermes Soto, se refirió a los dichos del ex sargento Carlos Alarcón, quien afirmó que el jefe del Gope de la Región de La Araucanía y un abogado le dieron la orden para mentir en sus declaraciones por el caso de la muerte de Camilo Catrillanca.



Lee también: Ex sargento dijo que jefe del Gope le ordenó mentir en el Caso Catrillanca

Fue en un video difundido en redes sociales cuando el ex funcionario, uno de los cuatro imputados por el homicidio del comunero, dijo que "hubo gente" que los indujo a no decir la verdad al comienzo.

"El ex sargento tiene más de 40 años de vida y 25 años de servicio en la institución. Es una persona adulta y tiene la madurez suficiente como para determinar lo que está bien y lo que está mal", dijo tajante el general desde Valparaíso.

Y agregó, "si él determinó que estaba bien hacer lo que hizo, se equivocó. No debiera haber hecho lo que hizo (...) no es un niño, no puede ser presionado por nadie, él debió haber cumplido como corresponde con lo que la ley le autoriza".

Finalmente, Soto reiteró que no justifica las razones que entregó el ex funcionario al momento de realizar el video: "Si dijo eso, él tendrá sus razones, pero no las justifico".