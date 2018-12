Hijo de Pilar Cox no se ha reconciliado con su madre: "No es primera vez que tiene una buena etapa"

Tras los incidentes que protagonizó Pilar Cox a mediados de este año, ahora la ex animadora está pasando por un buen momento mientras vive en un departamento junto al mar en La Serena. Sin embargo, pese a que se reconcilió con su hija, aún no logra hacer lo mismo con su hijo Martín Ruiz.

La comunicadora afirmó que ahora vive un momento tranquilo, tras una larga lucha contra las adicciones. "Estoy feliz, en paz conmigo mismo, porque de eso se trata la vida, de ser consciente y consecuente con uno, cuesta, no es fácil. Salgo a trotar todas las mañanas de punta a punta hasta que me dé el reumatismo", dijo.

Tras el problema donde intentó auto agredirse en un hostal de Barrio Italia, Martín habló con Intrusos y confesó que cortó relación con su mamá hace un par de años por el bien de él y su nueva familia.

Ahora, pese a la mejoría de su madre, el joven se nota incrédulo. "No es primera vez que pasa por esto. No es la primera vez que tiene una buena etapa y nuestra real relación está dañada. Son ciclos, y eso no quita que pueda tener un ciclo positivo muy larga o uno negativo muy corto", sentenció al programa de La Red