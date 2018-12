Pancha Merino y su sesión de fotos en trikini: "A mi edad me despojé de todos mis miedos"

09:44 La actriz cumplió 45 este año y afirmó que se siente cómoda. "Ahora me relajé y eso que he subido cuatro kilos desde que no estoy en el matinal", agregó.

La ex panelista de Bienvenidos, Francisca "Pancha" Merino", se lució en sus redes sociales posando en trikini.

La sesión de fotografías tiene que ver con un nuevo proyecto en tono de comedia que la actriz comenzará a publicar en sus Instagram Histories.

Merino, quien cumplió 45 años este 2018, afirmó que "a mi edad me despojé de todos mis miedos" y que se siente cómoda con su cuerpo.

En conversación con LUN, afirmó que disfrutó la sesión de fotos. "Llevé el trikini que me encanta y otras prendas. Antes era más enrollada con mi cuerpo, como que me encontraba pati corta y me cargaba hacerme fotos en traje de baño. Ahora me relajé y eso que he subido cuatro kilos desde que no estoy en el matinal. Tengo 45, ¿y qué?".

La sesión que le valió puros elogios en sus redes sociales, son el preámbulo del nuevo proyecto de la actriz que comenzará mañana. Para eso se asoció con la ex participante de Master Chef, Sheila González. "La idea es reírse de uno mismo a través de estos mini sketch de comedia de estos dos amigas que soy yo y Sheila", finalizó Merino.