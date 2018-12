Sandra O'Ryan afirmó que está feliz con sus seis años de soltería: "No necesito tener pareja"

La actriz Sandra O'Ryan se integrará al elenco de "Pacto de Sangre" como una abogada. Tras cuatro años fuera de la pantalla, afirmó que en este tiempo le ofrecieron otros papeles pero que no le llamaron la atención realmente.

"Muchas veces me llamaron ofreciéndome papeles, pero no me gustaban. Si volvía tenía ganas de hacer algo que me moviera, para hacerlo bien, con ganas. En la serie yo hago de una abogada, pero hasta ahí no más puedo contar", afirmó la actriz que ha participado en 21 teleseries nacionales de 1988.

O'Ryan asegura que en estos cuatro años sin trabajar en la televisión se ha dedicado a vivir la vida en soltería y con sus nietas.

"Vivir la vida, disfrutar el momento, disfrutar a mis nietas. He sido una fresca, solo me he dedicado a disfrutar (...) otra cosa que ha sido novedad para mi es que he estado muy bien sin pareja, te lo digo de verdad, de corazón, por primera vez en mi vida no necesito tener pareja y estoy bien así", sostuvo a Lun

Y añadió que lleva seis años y medio de soltería. "Ya tengo mi cuento súper armado, mis amigos siempre están ahí aunque no los veo nunca. Son amigos sin ventaja, esa cuestión nunca me ha gustado. Esas cosas del 'touch and go' no la he practicado nunca. Pero lejos esta ha sido la mejor estapa de mi vida".