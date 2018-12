[VIDEO] "Vaca Karateca" que le mandó una patada voladora a una mujer en moto se volvió viral

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un grupo de vacas se cruzó en medio de la calle en Paraguay, irrumpiendo el paso de dos motoristas que bajaron la velocidad al percatarse del grupo de bovinos.

Sin embargo, una de las vacas se asustó y reaccionó de manera violenta contra una de las conductoras propinándole una patada voladora que lanzó a la mujer al piso.

El hecho ocurrido en la ciudad de Villa Hayes se hizo viral en pocos minutos con el nombre de "Vaca Karateca", y Natalia, la mujer que recibió el golpe, lo vio por redes sociales cuando su propia familia se lo mostró.

"Al ver el video puedo dimensionar lo que pasó. Es algo realmente insólito. Gracias a Dios estoy hablando contigo hoy. Pudo haber sido mucho peor", dijo al periódico Crónica.

La joven de 21 años había salido recién de su casa cuando se encontró con el grupo de vacas. Nunca pensó que una de ellas la atacaría. Tras el golpe ella se quedó tendida varios minutos en el suelo mientras el animal escapó a toda velocidad, pero fue socorrida por el otro motorista.

Aunque terminó en el hospital, afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad, pero sí varios hematomas. "Me dijeron que si siguen los dolores en la cabeza no dude en ir a consulta", explicó.

Por ahora ella sólo quiere encontrar al dueño de las vacas para pedirle que tenga más cuidado con sus animales.