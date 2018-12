Daniela Aránguiz dijo que pedirá las cámaras del hotel para aclarar altercado y demandará a los involucrados

Daniela Aránguiz se refirió en "La Mañana" de Chilevisión a lo ocurrido en el Hotel W de Las Condes, donde una garzona de iniciales C.G.R la denunció a ella y su esposo Jorge Valdivia.



El parte policial al que tuvo acceso La Cuarta , precisa que al momento de pagar el futbolista con unos amigos intercambió palabras con la trabajadora, momento en que la ex Mekano se habría abalanzado sobre la funcionaria y le preguntó a gritos si quería realizarle una poco decorosa maniobra sexual a su marido.

Sin embargo, Aránguiz contó su versión de los hechos y dijo que desde un comienzo la garzona se tomó una confianza que no debía molestándola en reiteradas ocasiones por el popular dicho "cara de cuica".

"La primera vez uno lo toma para el chiste, pero después cuando a cada rato va a tu mesa y te dice ‘wena, cara de cuica’, provoca una confianza en ella que no existe, es una persona que trabaja en el hotel y yo soy una persona que está yendo a consumir”, relató.

La rubia añadió que cuando su esposo pidió la cuenta la garzona comenzó otra vez a molestarla. "Ahí yo me enojé. ‘¿Te estás riendo de mí?’ y ahí la mina me empezó a insultar y me dijo: ‘¿Qué me vení a decir eso, yo hago así y te echan de aquí?’”, precisó.

Aránguiz dijo que en ese momento Valdivia no empujó a la funcionaria como se detalla en el parte policial, sino que la corrió con el brazo para atrás tras los constantes insultos por parte de ella.

"Después llegaron los guardias y me pidieron disculpas, tengo que decir eso, y que esto no iba a volver a pasar, que nosotros éramos clientes frecuentes del hotel”.

La esposa del Mago Valdivia añadió que pedirá las cámaras de seguridad del hotel para demandar a los involucrados. “Espero y ojalá que esté el audio y todas las imágenes. Voy hacer una denuncia contra el hotel y el diario”.