Karol Lucero por su casamiento con Joaquín Méndez: "Hago locuras para no volverme loco"

El argentino Joaquín Méndez y el ex Yingo, Karol Lucero, sorprendieron en las redes sociales con varias fotografías donde aparecen como "marido y mujer" en sus vacaciones en Las Vegas.



Los panelistas de Mucho Gusto disfrutan de sus locuras en Estados Unidos y decidieron dar el sí en el estado de Nevada, siendo Karol la novia usando unos altos tacos blancos junto a un velo transparente.

El animador reveló en entrevista con Mega.cl que "Siempre digo, hago locuras para no volverme loco... Todos queremos tener un amigo que te apañe a hacer locuras como la que hicimos con Joaquín ¡Lo pasamos muy bien! El certificado es una chacota, no es que seamos válidamente pareja, pero aquí en Las Vegas sí jajaja me puedo casar todas las veces que quiera aquí", relató.

Karol añadió que hicieron un video de todo el casamiento y que será visto después en el matinal.