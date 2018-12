Contralor Jorge Bermúdez: "Todos los días pienso en renunciar"

08:45 La autoridad se refirió al episodio que vivió con la subcontralora Dorothy Pérez, quien fue reincorporada a su cargo por el tribunal luego que él la despidiera acusando pérdida de confianza. "No siento que fui imprudente", añadió.

El contralor general de la República, Jorque Bermúdez, señaló que tras la dura derrota que vivió ante la subcontralora Dorothy Pérez, piensa en dejar su cargo.

"Todos los días pienso en renunciar (...) lo pienso todos los días, sí, pero después veo el trabajo que hemos realizado y los proyectos que tenemos y digo que no, que tengo que seguir", declaró.

En entrevista con Revista Sábado , se refirió a la reincorporación de la abogada luego que el tribunal declarara ilegal su salida. Ella había sido despedida por Bermúdez quien acusó una pérdida de confianza con su cargo.

"No siento que fui imprudente. Y todavía estoy convencido que, a pesar que la Corte me dijo lo contrario, creo que jurídica y moralmente era lo que correspondía", insistió.

Bermúdez, añadió que lo que sucedió es muy fuerte para él como autoridad y que se sintió "dolido" cuando lo trataron de misógino.

"Yo perdí ocho cero en tribunales y eso para un contralor es muy fuerte, por eso pienso todos los días. Y también porque siento que no me merezco todo lo que está pasando, porque lo único que he hecho es hacer mi pega de la manera más leal posible".

Consultado por si debido a la pugna que vivió con Pérez la Contraloría vive una crisis sin precedentes, Bermúdez señaló: "Lo hice pésimo, porque la Corte me dijo que lo hice mal. Pero conociéndome, creo que es la única manera en la que yo hubiesepodido reaccionar (...) Ahora, obviamente hay una crisis institucional (...) provocada por una decisión que yo tomé, pero que la otra parte también tomó".