Cecilia Morel por J.A. Kast: "Está representando una sensibilidad que no quisiera que siguiera agrandándose"

La Primera Dama Cecilia Morel, hizo un balance de lo que ha sido el primer año del segundo mandato de Sebastión Piñera. En un comienzo ella era reticente a la postulación de su marido a La Moneda, pero ahora se involucró con el proyecto y agregó que "para nosotros la proyección de la centroderecha es muy importante".

En entrevista con Reportajes de La Tercera , Morel definió como "más tranquilo" este segundo periodo en comparación al primero, razón que podría estar radicada en que ahora "está más curtida" por la experiencia.

Aunque conversó de varias temáticas, una de las que causó controversia en redes sociales fue la opinión de la Primera Dama por el excandidato José Antonio Kast.

"Siento que José Antonio está representando una sensibilidad que no quisiera que siguiera agrandándose. Tiene algunos aspectos, pero creo que es un fenómeno un poquito a nivel mundial que yo creo que la gente también en este mundo tan cambiante, con tantas inseguridades, con tanto problema de repente se refugia en posiciones que son más categóricas, porque te dan más seguridad. Buscan seguridad en un mundo tremendamente inseguro", señaló.

Consultada por si no le gustaría que "esa fuera la sucesión de este gobierno", la Primera Dama indicó que prefiere a alguien que continuara con el programa de este gobierno y que surjan muchos liderazgos.

"A mí, por ejemplo, me encanta Gonzalo Blumel. Me encantaría que la gente joven como él, porque además lo encuentro muy completo, muy culto, tiene una cosa muy profunda, de comprensión de un punto de vista más filosófico, sin ser filósofo; tiene una cosa muy humana. Me encantaría que personas como él, no sé si precisamente él, que surgieran", declaró.