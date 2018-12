Lanzaron campaña "Conductores Ni Una Gota" para evitar accidentes en Navidad

La Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas en Chile (APROCOR), CONASET y la Municipalidad de Estación Central, lanzaron una nueva campaña en el marco de las fiestas navideñas.

Se trata de #ConductoresNiUnaGota, en donde se invita a las personas a celebrar con moderación y evitar accidentes causados por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

La campaña llama a la reflexión sobre la responsabilidad y compromiso para eliminar el consumo del alcohol en caso de conducir.

Juan Pablo Solís de Ovando, Presidente de APROCOR, destacó que estos casos han ido bajando su incidencia gracias a campañas como éstas.

"No podemos bajar los brazos y debemos insistir en un llamado directo a no consumir una gota de bebidas con alcohol si las personas van a manejar debido a las fatales consecuencias y los mayores riesgos que tiene tomar el volante bajo los efectos del alcohol. También a los peatones los convocamos a actuar con moderación para no lamentar accidentes”.

El alcalde de Estación Central y presidente Comisión de Transportes de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Rodrigo Delgado, dijo que “la educación es la única manera de establecer buenos hábitos. Por eso, es importante que los municipios también focalicen acciones directamente dirigidas a los ciudadanos, para que rectifiquen conductas y se expongan menos al riesgo”.

Además, Delgado presentó los puntos de mayor accidentabilidad de Estación Central, siendo Av. Padre Alberto Hurtado con Alameda, la intersección con más siniestros registrados.

Por otro lado, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Luis Alberto Stuven, explicó que el fin de semana de navidad en 2017 hubo 18 personas fallecidas y más de mil siniestros viales a nivel nacional.





De acuerdo a registros de Carabineros, solo entre Navidad y Año Nuevo hubo 1.145 personas lesionadas -cerca del 50% por causa del alcohol en la conducción- y 41 víctimas en accidentes viales por diversos motivos.