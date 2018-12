Iván Zamorano advirtió que su nombre e imagen están siendo utilizados para una estafa

12:14 El ex capitán de la Roja denunció publicaciones en Facebook que invitan a invertir, aludiendo a su situación personal.

El ex capitán de la selección chilena, Iván Zamorano, denunció por medio de su cuenta de Instagram, que en Facebook han usado su nombre e imagen para una estafa, en la que llaman a la gente a invertir con una empresa.

"Con sorpresa me he enterado el viernes que en sitios web y publicaciones de Facebook desconocidos, estafadores, timadores, han usado mi imagen sin autorización dónde llaman e invitan a la gente a invertir con ellos y transformase en millonario aludiendo a mi situación personal...favor no caigan, es un engaño" dijo "Bam Bam" en la publicación.

Zamorano añadió en su mensaje que "jamás he autorizado ni consentido en dichas publicaciones las cuales son absolutamente falsas usando como gancho fotos mías".

El ex futbolista dijo que junto con su equipo legal se encuentra preparando acciones judiciales en contra de los responsables de las publicaciones.