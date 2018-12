[VIDEO] Stripper fue detenido tras romper auto y agredir verbalmente a mujer que iba con su hija en Vitacura

Una brutal agresión se viralizó en redes sociales, luego que un hombre golpeara el auto de una mujer en la comuna de Vitacura y la amenazara verbalmente.

El agresor se llama Javier Ponce y era un stripper del Club Femme de la misma comuna, recinto del cual fue desvinculado tras conocerse su agresión. El también personal trainer pasará este martes a su primer control de detención.

El hecho ocurrió luego que una mujer topara su auto en un semáforo. Fue ella quien grabó el video con su celular para contar con el registro, mientras su hija pequeña le pide en todo momento que se vayan del lugar.

“Avanza de la luz roja a la verde y en eso frena y yo justo lo alcanzo a topar un poquito y él se baja como loco de su auto. Me dice ‘qué te pasa mongólica’. Me empieza a insultar como un loco y después se fue. Luego el tipo se pone adelante del auto, de nuevo, y frena en seco y yo lo alcanzo y me dice ‘de nuevo me volviste a chocar”, relató la mujer a Chilevisión

En el video se nota que el hombre - acompañado de una mujer - se baja de su auto y violentamente golpea el auto de la conductora afectada. Tras pegar puños en el capo del vehículo, le decía "bajá que te agarra a palos mi mujer". Luego de una patada destrozó su el espejo lateral izquierdo y se fue en su auto.