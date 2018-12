Stripper formalizado por agresión: "Esta mujer está empecinada en arruinar mi imagen"

El stripper argentino que fue formalizado esta mañana luego de golpear el auto de una mujer en Las Condes y agredirla verbalmente, se defendió a la salida del centro de justicia.

"Es la primera vez que me pasa algo así, no tengo antecedentes (…) no me gustan estas cosas. Admito que me excedí, pero lo que se ve en el video no fue todo el hecho así. Eso tiene todo un desenlace que no se ve y se ve la parte peor de mí. Pero no es así”, relató Ponce a Chilevisión.

El personal trainer también dio su versión de los hechos y señaló que la mujer lo chocó primero estando en un semáforo.

"Me bajo a pedirle una explicación lógica y lo primero que hace es insultarme, obviamente yo le respondí con unos insultos. Me subo a mi auto y me voy”, contó.

Ponce añadió que cuando él continuó su camino, la mujer comenzó a seguirlo y a grabarlo, momento en que se produjo una segunda colisión. "Ella me siguió y me golpeó el auto en dos oportunidades. Esta mujer está empecinada en arruinar mi imagen", añadió.

El argentino quedó en libertad tras su formalización, pero con prohibición de acercase a la víctima. Además, se fijó una audiencia reparatoria en enero para ofrecerle disculpas a la víctima.