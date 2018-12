Cristián Sánchez y su relación con el ex de Diana Bolocco: "Nos queremos, nos hacemos bien"

09:50 El animador dijo que la relación al comienzo no fue tan cercana, pero después se fueron conociendo y tienen muchas cosas en común: "Siempre tuvimos el foco puesto en el bienestar de los niños", agregó.

Cristián Sánchez llamó la atención de sus seguidores al compartir una imagen donde aparece con el ex marido de Diana Bolocco, el empresario Gonzalo Cisternas, en sus redes sociales: "Con el ex de mi mujer, le amo", escribió el conductor.

En entrevista con LUN , Sánchez ahondó más sobre la relación cercana que tiene con quien fue el marido de su actual esposa entre los años 1999 y 2008. Además, Gonzalo es también el padre de los dos hijos mayores de Diana, Pedro de hoy de 18 años y Diego de 15.

"Yo describo la foto (de Instagram) como de extrema alegría, complicidad, cercanía, cariño. Esto sobrepasa a la foto del viernes: nosotros nos juntamos, nos invitamos a comer, salimos, somos amigos", relató el conductor de "Muy Buenos días".

Agregó que el cariño que actualmente existe se ha ido formando con los años y que no fue algo instantánea. "Nosotros desde el primer año de separación de Diana con Gonzalo tuvimos como objetivo y bien superior el bienestar de los niños (...) con el tiempo nos fuimos acercando y yo creo que nos queremos, que nos caemos bien, que nos hacemos bien, que tenemos muchas cosas en común".

El proceso de acercamiento comenzó hace unos siete años y partió desde los primeros cumpleaños de los hijos del primer matrimonio de Diana. "Siempre iba a verlos a la casa y estábamos todos juntos. En ese momento la relación era mucho más tensa, pero siempre tuvimos el foco puesto en el bienestar de los niños".

Diana Bolocco también se refirió a la relación de su esposo y su ex. "Fue paulatino, porque todas las cosas tienen un proceso, pero cuando se conocieron, cuando compartieron realmente, se cayeron bien. Se tienen cariño, se quieren, es una bonita relación (...) al comienzo no había relación, pero después las heridas se van sanando y uno se vuelve a encontrar con cosas buenas de su ex. Hoy lo miro con cariño, tengo montones de razones para quererlo".