Hermes Soto por nuevo video: imputados por el caso Catrillanca "sistemáticamente han mentido"

El general director de Carabineros, Hermes Soto, aseguró que no sabía de la existencia del video inédito sobre el operativo en que murió el comunero Camilo Catrillanca en Ercilla.

"Por supuesto que nos toma por sorpresa, es un video que nadie sabía que existía", dijo.

Los registros fueron grabados por uno de los imputados, el suboficial Patricio Sepúlveda, el pasado 14 de noviembre.

El jefe de la policía uniformada sostuvo que "ellos desde un principio manifestaron que llevaron cámaras al lugar, que nos las utilizaron y las dejaron en el cuartel. Sistemáticamente ellos han mentido".

"Hemos entregado todos los antecedentes que se requieren a la Fiscalía y hemos cooperado en todo momento con todo lo que nosotros poseíamos para entregar la información respectiva a los tribunales", agregó.

Soto dijo sentirse dolido por la situación -"por supuesto que sí"- y reiteró que no renunciará por los hechos ocurridos: "¿Por qué (renunciaría)? No, no".