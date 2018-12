Faloon Larraguibel disfruta de unas vacaciones familiares en Estados Unidos

15:50 La ex Yingo ha compartido varias fotografías de su viaje a Disney World, Orlando.

La ex chica Yingo, Faloon Larraguibel, está pasando unas vacaciones soñadas en Estados Unidos junto a su familia. Así lo ha dejado plasmado con cada video y foto compartida en redes sociales, donde le muestra a sus seguidores los días felices que están viviendo.

La modelo anda en Disney World (Orlando, Florida) con su marido Jean Paul Pineda y sus hijos: Luciana, Jean Paul Jr. y Augusta, además de la hija que el futbolista tuvo con una expareja.

Aunque el viaje seguramente está enfocado en los niños, Faloon no ha dejado de disfrutarlo como si fuera una niña más. En una de las postales escribió: “Show del Rey León ¡es tan lindo! ¡Amo la película desde siempre! La he visto millones de veces y me sigo emocionando y ahora a Luciana y a Jp también les encanta”.

Estas son algunas de sus publicaciones: