Soledad Onetto emocionó a panelistas de Mucho Gusto al confesar su gran anhelo para el próximo año

La periodista Soledad Onetto estuvo invitada esta mañana al matinal "Mucho Gusto", donde confesó que uno de sus grandes anhelos para el 2019 es convertirse en madre. Sus dichos, emocionaron a todo el panel y ella terminó hablando entre lágrimas.

Mientras los panelistas hablaban sobre los costos del éxito profesional, José Miguel Viñuela le preguntó a la periodista en qué estaría puesto su foco este año que sigue debido a las consagraciones que ha logrado a nivel profesional.

"Bueno yo creo que claramente es tener un hijo, porque claramente si eso no sucede este año eso ya no va a suceder", dijo emocionada Onetto.

Los panelistas reaccionaron y le dijeron que no dijera nada sobre la edad, pero ella añadió: "No soy tan joven". Tras recibir palabras de aliento de parte de Luis Jara, la periodistas sostuvo que siempre ha mantenido de manera muy personal.

"He estado tantos años en pantalla y siempre me lo preguntan, entonces sería una mentira si me preguntan y no hablo de eso", agregó.