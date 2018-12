Montes por decreto para sacar a Soto: “Esperamos que sea algo razonable y serio”

“Muy muy preocupado, creo que es una crisis estructural de estas características es algo que debe preocuparnos mucho y que requiere soluciones muy profundas, de largo plazo, pero hay que empezar ahora a buscar de manera de construir una policía a la altura de lo que Chile necesita”. Dijo el presidente del Senado Carlos Montes esta mañana sobre la crisis que le ha costado el cargo al general director de Carabineros Hermes Soto.

“Estamos ya más de un año que demuestran una situación de esa naturaleza (…) son temas en que hay que tomar decisiones de fondo pero las soluciones son de largo plazo, demora 10 años reconstruir una policía”, señaló en entrevista con Radio Universo

“¿Cómo puede ser posible en el caso recién de Catrillanca de que toda una estructura de abajo le haya mentido al general director de Carabineros? Y le haya dicho cosas y él le haya dicho al ministro de Interior y se las haya dicho a todo el país. Eso demuestra una situación bastante profunda de debilidad de la institución y tenemos que enfrentarlo”, agregó.

“Asumo que él no sabía porque no haberle dicho al ministro de Interior lo que sabía no tiene ningún sentido, pero podría ser de una manera también a estas alturas uno duda de muchas cosas”.

Consultado sobre las palabras del Presidente Sebastián Piñera, que cuestionó al ex gobierno de Michelle Bachelet por el manejo de caso Huracán, respondió que “ese tipo de reflexiones del Presidente Piñera no están a la altura de los problemas. Aquí está claro que la operación Huracán fue lo que fue, y fue un gran engaño a todos. Pero está claro que tenemos bastantes años y pareciera ser como 20 años, que un grupo de carabineros estaba robando”.

“Yo le pediría al Presidente de la República en esto, más moderación, más sentido país y no pretender buscar ventajas mediáticas de cada frase. Esto es demasiado serio para estar enfrentándonos de esa manera”.

Se le preguntó a Montes si sabía por qué no quiso renunciar, respondió que “la información que tengo es que le dijo al Presidente yo no he cometido ninguna irregularidad y si tengo que salir que sea por la vía de un procedimiento administrativo y no por una decisión de él. Entiendo que eso es lo que le planteó al gobierno y el gobierno asumió el criterio del general”.

“Y por eso que nosotros tenemos que ir a conocer los antecedentes a Valparaíso y a asumir la decisión del Presidente”. Agregó que es un mecanismo muy absurdo impuesto por la derecha el 2005 cuando se cambió la Constitución.

Consultado si será un trámite rápido, dijo que “El ministro de Interior tiene que estar ahí y explicar, posteriormente cada una de las bancadas dará una opinión reflexionada, seria y muy responsable y después se levanta la sesión”.

“El parlamento tiene facultades y se le ha pedido que vaya, tendría que dar antecedentes muy contundentes para no hacerlo”.

Ante la duda de si el Congreso no compartiera las razones que el Presidente defina en el decreto, el senador dijo: “No queremos ponernos en ese caso, (…) podría no ser razonable el fundamento y en ese caso el Parlamento se vería ante una situación muy compleja pero esperamos que eso no sea el caso”.

“Vamos a ver los términos en que se redacta el fundamento, esperemos que sea algo razonable, serio”.

Sobre el paso que viene ahora en Contraloría, Montes dijo que “el contralor está muy consciente de lo que significa tener una policía descabezada”.