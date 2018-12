Coté López bromeó con su propia sesión de fotos en pantalones de látex

Coté López nunca pierde el sentido del humor, ni siquiera en una sesión de fotos tan profesional como la que compartió en sus redes sociales.

Desde que está en Chile, la esposa de Luis "Mago" Jiménez se convirtió en la embajadora de algunas marcas y ha encantado a sus seguidores con sus postales.

En esta oportunidad, la rubia y ex Morandé con Compañía, compartió una sesión de fotos para Casa Emma, en donde luce un pantalón de cuero rojo y una malla roja.

"@casa_emma eres un secoooooooo pero, por el amor De Dios no me hagas poner pantalón de látex en verano nunca más en tu vida y MENOS si no tienes talco a mano... gracias!! photo by “bolitas tristes” ay perdón “ by Matias", escribió en la instantánea.

En otra sesión donde luce un body negro, Coté López también bromeo etiquetando a su marido: "Luisjimenezok no querías trillizas amor ??? jajajajaja bueno @casa_emma cumple tus sueños PD: igual como que me duele el cuello pd2: ¿ quién opina que @casa_emma debería regalar mas sesiones de fotos como el otro día, todas queremos ser modelos o no ? Jajjaja", añadió.

Ambas publicaciones superaron los 20 mil "me gusta" cada una y se llenaron de elogios y risas para la rubia.